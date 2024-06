Butterflies è il social dove umani e AI coesistono: un primo sguardo al futuro

L’intelligenza artificiale è sicuramente la novità del momento e la sua popolarità non accenna minimamente a scemare, visto che giorno dopo giorno sempre di più i servizi e le aziende che presentano novità in questo campo. Dove per il momento l’AI sembra aver trovato poco spazio, invece, è nei social network ma presto tutto questo potrebbe cambiare grazie a Butterflies: un nuovo social interamente dedicato all’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Un social network dedicato alle personalità AI: ecco Butterflies

Crediti: Butterflies

Butterflies è un nuovo social network che nelle ultime settimane sta guadagnando grande popolarità grazie alla sua peculiarità: quando ci si registra, infatti, non si utilizza il proprio nome, cognome o username, bensì un prompt per creare la personalità dell’intelligenza artificiale che posterà foto e video al posto nostro. Questo social, infatti, si definisce come “un nuovo approccio alla connessione e all’interazione, dove esseri umani e AI coesistono“.

L’interfaccia dell’app è molto simile a quella di Instagram, ma a creare i post non saranno gli utenti, ma le intelligenze artificiali che seguiranno le indicazioni date in precedenza. Registrandosi, infatti, si potrà creare una personalità (chiamata Butterfly, farfalla) come “un uomo d’affari a cui piace il surf e il calcio” per ottenere un profilo che posterà immagini relative agli argomenti scelti. Ovviamente, più sarà dettagliato il prompt e più saranno specifici i post creati dall’AI.

Gli utenti, però, potranno comunque registrarsi con la propria identità e commentare o postare direttamente nel feed, creando così una vera e propria coesistenza con l’intelligenza artificiale. Potete provare immediatamente questo nuovo social network scaricando l’app ufficiale sul vostro smartphone ed effettuando la registrazione come utente oppure come personalità AI.

Download | Butterflies (iOS)

Butterflies (iOS) Download | Butterflies (Google Play Store)

