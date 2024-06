ASUS trasforma il martello di Thor in una potente power station: ecco ROG Mjolnir

La mitologia norrena (ma soprattutto il Marvel Cinematic Universe) nel corso degli anni ci ha insegnato quanto possano essere potenti i fulmini e l’elettricità scagliata dal potente Mjolnir, il martello di Thor. ASUS, tuttavia, ha voluto trasformare il mito in realtà e con il suo nuovo ROG Mjolnir ha messo a disposizione dei giocatori una power station portatile a forma di martello per alimentare tutti i propri dispositivi da gaming.

ASUS ROG Mjolnir: tutto quello che c’è da sapere sulla power station portatile da gaming

Crediti: ASUS

ASUS ROG Mjolnir è una power station portatile da gaming che integra una batteria FLP da 768 Wh, in grado di alimentare un PC da gioco con scheda grafica NVIDIA RTX 4080 per oltre 1 ora. La funzione UPS, infatti, permette a questo dispositivo di attivarsi in appena 10 millisecondi, per evitare che il PC perda potenza e si spenga. Ma questa power station non è adatta solo per uso interno, ma anche esterno, grazie ad una grande varietà di porte che possono alimentare qualsivoglia dispositivo da gaming.

ROG Mjolnir, infatti, mette a disposizione due porte USB di Tipo A, due porte USB-C da 100W, caricatore wireless con certificazione Qi 2.0 e compatibilità MagSafe e ben 4 prese elettriche (1200W) per collegare ed alimentare il vostro PC da gaming. Il supporto per i pannelli solari garantisce la possibilità di poter utilizzare anche l’energia rinnovabile, mentre il “manico” del martello (collegato magneticamente) si trasforma in una torcia d’emergenza per non rimanere mai al buio.

ASUS, purtroppo, non ha ancora annunciato data di lancio e prezzo di questo nuovo prodotto, bisognerà quindi attendere ancora qualche giorno per scoprire tutti i dettagli.

