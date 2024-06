Pagamenti automatici non autorizzati con Apple Pay: è scandalo in Ungheria

Gli utenti Apple in Ungheria negli ultimi giorni stanno vivendo una situazione non proprio idilliaca con i servizi della compagnia statunitense. Chi ha collegato la propria carta di credito (o debito) ad Apple Pay, infatti, si è ritrovato nelle ultime ore con transazioni mai autorizzate e addebiti non voluti per cifre che superano addirittura le migliaia di euro.

Transazioni e pagamenti da migliaia di euro non autorizzati: in Ungheria scoppia il caso Apple Pay

Crediti: Apple

Sono diverse le segnalazioni provenienti dall’Ungheria di utenti alle prese con transazioni multiple mai effettuate tramite Apple Pay, con cifre che arrivano ad aggirarsi addirittura intorno a 1.500 euro. Un utente, per esempio, ha segnalato di aver ricevuto ben 74 transazioni in pochissimi minuti: ovviamente tutte non autorizzate. Gli istituti bancari sono stati presi d’assalto da richieste d’aiuto, ma il problema sembra essere unicamente di Apple, in questo caso.

La Raiffeisen Bank, per esempio, ha annunciato tramite il proprio sito ufficiale di essere già in contatto con l’azienda statunitense per risolvere il problema: “Informiamo i gentili clienti che a causa di un problema tecnico con un partner esterno, le carte bancarie di alcuni dei nostri clienti potrebbero essere state addebitate in modo errato dall’App Store di Apple. I nostri colleghi hanno contattato i funzionari Apple, il problema è in fase di risoluzione“.

Alcuni addebiti sembrano essere collegati ad abbonamenti annullati in precedenza e altri importi corrispondono a transazioni precedenti. Alcuni clienti sono riusciti a far bloccare le loro carte dalle loro banche, impedendo ulteriori addebiti, ma bisognerà attendere una comunicazione ufficiale da parte della banche e di Apple per capire se tutti potranno essere rimborsati.

