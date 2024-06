Apple dice addio a Pay Later: i pagamenti a rate saranno disponibili in tutto il mondo

Lo scorso ottobre Apple ha lanciato negli Stati Uniti “Pay Later“, un servizio di prestiti e pagamenti a rate operato direttamente tramite Apple Pay che permetteva agli utenti di dividere i pagamenti in 4 o 6 rate senza dover necessariamente passare per la banca. La compagnia di Cupertino, tuttavia, ha annunciato nelle scorse ore la dismissione del servizio, in favore di un nuovo sistema che funzionerà il tutto il mondo (e non solo negli Stati Uniti).

Apple Pay offrirà direttamente i pagamenti a rate per le carte di credito/debito supportate

Crediti: Apple

Con un comunicato stampa, Apple ha annunciato che Apple Pay Later non accetterà più nuovi prestiti o pagamenti rateali, andando verso la completa dismissione del servizio in favore di un nuovo sistema globale. Questo autunno, infatti, le carte di credito/debito supportate offriranno i pagamenti rateali direttamente all’interno di Apple Pay.

“A partire dalla fine dell’anno, gli utenti di tutto il mondo potranno accedere ai prestiti rateali offerti tramite carte di credito e debito, nonché istituti di credito, quando effettuano il pagamento con Apple Pay. Con l’introduzione di questa nuova offerta globale di prestito rateale, non offriremo più Apple Pay Later negli Stati Uniti” ha annunciato Apple.

Inizialmente, il nuovo sistema di pagamenti rateali sarà supportato da pochi istituti bancari in diversi paesi del mondo. In particolare, qui sotto trovate la lista delle banche e i paesi attualmente annunciati: al momento, nessuna banca in Italia sembra offrire il supporto per tale funzione.

ANZ – Australia

CaixaBank – Spagna

HSBC, Monzo – Regno Unito

Citi, Synchrony, Fiserv, Affirm – Stati Uniti

