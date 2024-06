Apple lavora a nuove batterie: saranno più semplici da sostituire

Se Apple continua ad innovare e a rinnovarsi, parte del merito è probabilmente dell’Unione Europea: una nuova legge, infatti, nei prossimi mesi costringerà i produttori di smartphone ad offrire batterie più semplici da sostituire in virtù delle riparazioni fai-da-te e per questo motivo la compagnia di Cupertino starebbe già lavorando a nuovi prototipi. Le ultime indiscrezioni, infatti, suggeriscono che la compagnia sia intenzionata ad utilizzare una tecnologia tutta nuova per riuscire in questo scopo.

L’Europa vuole batterie sostituibili ed Apple dovrà adeguarsi

Stando alle indiscrezioni riportate da The Information, Apple starebbe lavorando per adottare una nuova tecnologia di “debonding adesivo indotto elettricamente” per consentire alle batterie di essere sostituite con maggiore semplicità. Attualmente, infatti, sono richiesti strumenti specializzati per rimuovere le strisce adesive che mantengono in posizione la batteria negli iPhone, ma tutto questo potrebbe presto cambiare.

Questa nuova tecnologia, infatti, dovrebbe prevedere una copertura in metallo per la batteria, che potrebbe essere rimossa inducendo una piccola scossa elettrica. Il problema, tuttavia, sarebbe comunque rappresentato dall’apertura della scocca dello smartphone, quindi anche con questo cambiamento potrebbe essere necessario rivolgersi ad uno specialista.

Sarà interessante capire se questa nuova tecnologia sarà implementata già con i prossimi iPhone 16, oppure se Apple attenderà l’obbligo legislativo per applicare questi cambiamenti.

