Sorpresa: il primo iPhone pieghevole avrà un design à la Huawei

Si sa, a Apple piace fare le cose diversamente dalla concorrenza, e questo potrebbe riguardare anche il suo primo iPhone pieghevole. Finora il settore foldable ci ha abituati a due tipi di formato: quello “a conchiglia”, con flip phone che si chiudono e diventano più tascabili, e quello “a libro”, dove lo smartphone si apre e diventa un mini-tablet. Quest’ultimo è stato a sua volta proposto in due stili: quello infold e quello outfold, anche se quest’ultimo ha avuto poco successo.

Apple potrebbe sorprenderci con un iPhone pieghevole in stile outfold anziché infold

Samsung Galaxy Z Fold 5, Google Pixel Fold, OnePlus Open, OPPO Find N3, vivo X Fold 3, Xiaomi MIX Fold 3, Huawei Mate X5: tutti questi modelli hanno in comune il fatto di essere infold. Questo tipo di smartphone pieghevole ha due schermi: fuori uno standard che non si piega, dentro uno pieghevole di dimensioni più ampie.

Finora non era mai stato specificato, ma a quanto pare il primo iPhone pieghevole potrebbe avere questa conformazione. Lo dice Jeff Pu, analista di Haitong International: l’arrivo sarebbe previsto per fine 2026, e avrebbe un pannello da 7,9″ in stile Huawei Mate Xs 2. L’unico outfold in circolazione è Huawei Mate Xs 2, e questo significa un solo schermo pieghevole: da aperto è un mini-tablet, da chiuso lo stesso schermo si ripiega su sé stesso e il software lo separa in due schermi speculari, con tutti i vantaggi e svantaggi che ne conseguono.

Il vantaggio è principalmente estetico, un “design avvolgente” che ha anche risvolti funzionali: per esempio, se si scatta una foto a qualcuno, da un lato vediamo la foto che stiamo scattando e dall’altro la vede anche chi stiamo fotografando, potendo così capire come posizionarsi al meglio. D’altro canto, lo svantaggio è non indifferente: data la loro natura pieghevole, non possono essere protetti da vetri come i Gorilla Glass di Corning ma da strati plastici, più inclini a graffiarsi. Essendo costantemente esposto all’esterno, il rischio di rovinarlo è maggiore, ma Apple potrebbe aver trovato una soluzione.

