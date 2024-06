iPhone 16 non temerà le temperature: le foto delle nuove batterie

Aggiornamento 21/06: nuove foto dal vivo ci mostrano come dovrebbero cambiare le batterie di iPhone 16 Pro, le trovate nell’articolo.

Con il futuro iPhone 16, sembra proprio che Apple non voglia che si ripresentino i problemi con le temperature che ci sono stati con iPhone 15. Forse vi ricorderete che, in seguito al lancio sul mercato dei modelli Pro e Pro Max, l’azienda di Cupertino si ritrovò costretta a correre ai ripari, rilasciando un aggiornamento correttivo per migliorare la gestione termica dei suoi ultimi melafonini.

iPhone 16 ed Apple A18, le temperature saranno gestite da un nuovo impianto termico

Apple is actively working on graphene thermal system of iPhone 16 Series to solve the heating problem existing before. And the battery of Pro series would change to metal shell, for the same reason. — Kosutami (@Kosutami_Ito) November 16, 2023

Fra le ipotesi del problema di temperature per iPhone 15 c’erano una scarsa efficienza dei 3 nm di TSMC, con cui è stato fabbricato l’Apple A17 Pro, e limiti strutturali derivanti dalla volontà di usare il titanio e di abbassare il peso della scocca. Non c’è ancora un consenso preciso su quale fosse l’effettiva causa scatenante, ma onde evitare problemi del genere in futuro la compagnia starebbe valutando l’opzione di introdurre un nuovo sistema di dissipazione in grafene.

Battery of early stage iPhone 16 Pro Proto

Features glossy metal shell, 3355mAh Capacity(13.02Wh), LCV 4.48V(Limited Charge Voltage)

Current stage prototype has changed some design: from glossy surface to frosted metal shell, and with a redesigned connector#Apple #appleinternal pic.twitter.com/QvguZ7CrtL — Kosutami (@Kosutami_Ito) November 20, 2023

Viene anche menzionata l’eventualità che la batteria di iPhone 16 Pro e Pro Max sia contenuta in un involucro metallico per coadiuvare la dissipazione; lo confermerebbero le immagini trapelate in rete, in fase prototipale, delle batterie dei prossimi melafonini. Vediamo che questo sostituirebbe la pellicola tradizionale per contenerne le componenti chimiche.

iPhone 16 Battery pic.twitter.com/q6zYOqqUrk — Majin Bu (@MajinBuOfficial) June 7, 2024

Il grafene è un eccellente conduttore del calore grazie alla sua struttura a singolo strato di atomi di carbonio: in quanto molto sottile e altamente conduttivo, disperde il calore più efficacemente rispetto al rame, che è meno efficiente sotto questo punto di vista; inoltre, il suo peso minore potrebbe contribuire a un’ulteriore ottimizzazione nell’ergonomia. Le novità per la serie iPhone 16 non si esaurirebbero qui, fra Apple A18/A18 Pro, nuovi tasti fisici, teleobiettivi “super”, connettività più rapida ma anche prezzi più salati.

