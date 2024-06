iPad Pro (2024): la versione da oltre 2.000€ si rovina ancora più facilmente

Servono almeno 2.079€ per acquistare la versione con vetro Nanotexture dell’ultimo iPad Pro (2024), ingegnerizzata per migliorare la visibilità del suo schermo. Rispetto a quello standard, questo tipo di vetro riduce al minimo la riflettanza a vantaggio della leggibilità del display in contesti dove le luci provocherebbero riflessi fastidiosi. Una funzione che farà comodo a molti, ma attenzione, perché questa versione ha avuto non pochi problemi nei test di JerryRigEverything.

iPad Pro (2024): i test di resistenza vanno ancora peggio per la versione Nanotexture

Lanciato poco più di un mese fa, iPad Pro (2024) è disponibile in due versioni da 11″ e 13″, entrambe caratterizzate da un innovativo pannello Tandem OLED che aumenta la luminosità dello schermo. Fino a 1.000 nits (1.600 nits in HDR) a beneficio della sua leggibilità all’aperto, e per i più esigenti la versione Nanotexture riduce i riflessi per migliorarla ulteriormente.

Questo tipo di lavorazione per il vetro protettivo non va di pari passo con la sua resistenza all’usura. Normalmente, i vetri di smartphone e tablet iniziano a graffiarsi al livello 6 della scala di Mohs con segni più profondi al livello 7. Nel caso di questa versione di iPad Pro, invece, il vetro si graffia al livello 4, dimostrando una resistenza minore rispetto alla versione standard del tablet. Provando a intaccarlo con oggetti comuni come chiavi e monete sembra che si graffi ma basta pulirlo con un panno per rimuovere i detriti.

A seconda del taglio acquistato, iPad Pro (2024) ha uno spessore comunque estremamente contenuto di 5,3 mm su quello da 11″ e di 5,1 mm su quello da 13″. Sono i tablet più sottili di sempre, ma il risultato è il fallimento del bend test, come accaduto con la versione in vetro standard.

