Il misterioso downgrade del nuovo iPad Air con M2: la GPU adesso è meno potente

Negli ultimi giorni Apple sembra aver avvolto le specifiche tecniche del nuovo iPad Air con chip M2 in una nube di mistero, in seguito ad un possibile downgrade per la potenza di calcolo del neo arrivato sul mercato. La scorsa settimana, infatti, la pagina dei dati tecnici del nuovo tablet della compagnia è stata aggiornata con una piccola ma significativa modifica: pare proprio la GPU di iPad Air M2 abbia perso un core.

La GPU di iPad Air M2 passa da 10-core a 9-core

Crediti: Apple

Alla presentazione ufficiale di iPad Air M2, Apple ha annunciato che il tablet sarebbe stato dotato di una GPU a 10-core: questa informazione è attualmente ancora presente nel comunicato stampa dell’azienda e su diversi versioni internazionali del sito ufficiale, ma non in quello statunitense. Negli ultimi 10 giorni, infatti, la compagnia di Cupertino ha aggiornato la pagina ufficiale di iPad Air indicando che la GPU adesso ha “soltanto” 9-core.

Questo tipo di cambiamento risultato piuttosto bizzarro per diversi motivi: sembra infatti strano che Apple abbia potuto indicare un dato sbagliato per cosi tanto tempo, ma soprattutto getta delle ombre sul chip M2. Nelle versioni arrivate su MacBook Air, per esempio, il chip è sempre stato dotato di 8-core oppure 10-core per la GPU, senza mai riportare una versione da 9-core.

Realisticamente, gli utenti non noteranno differenze nelle prestazioni del tablet, ma speriamo che Apple possa far luce sulla situazione quanto prima: ad oggi, infatti, l’azienda statunitense non ha ancora commentato la vicenda.

