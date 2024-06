Apple non si arrende sui tasti capacitivi: nuovi indizi in iOS 18

Anche se la maggior parte delle novità dentro iOS 18 riguardano perlopiù l’intelligenza artificiale, Apple ha inserito anche altre funzionalità, una delle quali riaccende l’ipotesi dei tasti capacitivi. Nel corso delle ultime generazioni di iPhone, i rumor suggerivano che in quel di Cupertino si volesse sostituire i classici tasti fisici con una loro nuova versione “a stato solido”. Ciò non è ancora successo, la compagnia ha accantonato il progetto ma nella nuova versione della UI c’è un indizio che suggerisce il contrario.

Dentro iOS 18 c’è un indizio sull’esistenza dei tasti capacitivi sui futuri iPhone

Chi ha già installato la versione Beta di iOS 18 ha scoperto che su iPhone 15 è apparsa una nuova animazione per la pressione dei tasti. Quando si premono i tasti laterali per la regolazione del volume, ma anche quello d’accensione/spegnimento e il tasto Azione, si attiva un’animazione che “gonfia” il bordo interno del display, simulando una rientranza della cornice, come potete vedere nel video qua sopra.

Un indizio non fa una prova, ma il fatto che questa animazione sia presente solamente dentro iOS 18 ma non iPadOS 18 fa propendere ulteriormente in quella direzione. Project Bongo era come si chiamava il progetto con cui Apple voleva introdurre i tasti capacitivi sui suoi smartphone, salvo poi vedersi costretta a fare marcia indietro. Con la serie iPhone 16 rimarranno i tasti fisici, ma questo tipo di tecnologia troverebbe spazio sia nel rinnovato tasto Azione che nel nuovo tasto Cattura per la fotocamera.

