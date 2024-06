iOS 18: Apple si prepara a rinnovare anche le impostazioni e il centro di controllo

La Worldwide Developer Conference 2024 si avvicina sempre più e con essa la presentazione ufficiale del nuovo sistema operativo mobile per iPhone: iOS 18. Nonostante manchino davvero pochi giorni, sul web continuano ad emergere nuove indiscrezioni su quelle che saranno le novità di questa nuova versione che, oltre a tantissima intelligenza artificiale, vedrà probabilmente anche qualche atteso redesign.

iOS 18 sarà presentato a breve: ci saranno anche queste novità?

Crediti: Apple

Stando alle ultime informazioni riportate dal celebre giornalista di Bloomberg Mark Gurman, per il nuovo iOS 18 Apple avrebbe progettato anche l’introduzione di un design tutto nuovo per le impostazioni di sistema e il centro di controllo. In particolar modo, la nuova interfaccia sarà molto più pulita ed organizzata, mettendo a disposizione degli utenti una ricerca migliorata delle funzionalità.

Per il centro di controllo, invece, sembrano essere in arrivo anche nuove funzioni: il widget per la musica verrà finalmente migliorato per semplificare i controlli, mentre verrà aggiornata anche la sezione dedicata alla casa smart di Apple, ma su questo ci sono ancora pochi dettagli in merito.

Non ci resta quindi che attendere il fatidico 10 giugno per scoprire se le novità riportate dalle ultime indiscrezioni troveranno effettivamente spazio nel nuovo sistema operativo mobile di Apple oppure se bisognerà attendere ancora un po’ per vedere i tanto attesi redesign.

