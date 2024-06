iOS 18: ecco le funzionalità che NON saranno disponibili al lancio

Il nuovo iOS 18 verrà sicuramente ricordato come uno degli aggiornamenti più grandi per il sistema operativo mobile di iPhone, ma non tutte le funzionalità annunciate da Apple saranno subito disponibili. Come accaduto già in passato, le funzioni presentate in occasione della WWDC spesso vengono introdotte in iOS durante tutta la durata dell’anno, con aggiornamenti aggiuntivi che spesso sono disponibili su base trimestrale.

Le funzionalità che potrebbero arrivare con iOS 18.1 o 18.2

Se la versione finale di iOS 18 sarà disponibile per tutti con il lancio ufficiale dei nuovi iPhone 16, non tutte le funzionalità annunciate saranno disponibili fin da subito. In particolar modo, sappiamo già che Apple Intelligence sarà disponibile soltanto in versione beta ed solo in inglese, ma anche alcuni attesi miglioramenti dovranno attendere il rilascio di iOS 18.1 oppure iOS 18.2. Di seguito la lista delle funzionalità che non saranno disponibili al lancio del nuovo OS.

Siri con visione dello schermo e azioni in-app

Miglioramenti all’app Mail

Nuove emoji

Apple Intelligence finale (sarà lanciato soltanto in versione beta)

Lingue aggiuntive per Apple Intelligence

Drag and drop da iPhone a Mac e viceversa

Miglioramenti all’app Casa

Per un’esperienza completa, quindi, bisognerà attendere almeno la fine del 2024 o l’inizio del 2025, quando finalmente tutte le funzionalità annunciate da Apple saranno effettivamente disponibili su iPhone.

