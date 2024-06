Apple lancia iOS 18 Beta 2: tutte le novità

Come ampiamente preannunciato, Apple ha lanciato in queste ore la seconda versione di test di iOS 18 per gli sviluppatori, che potranno finalmente mettere le mani su tutte (o quasi) le nuove funzionalità annunciate dalla compagnia di Cupertino nelle scorse settimane. iOS 18 Beta 2, infatti, aggiunge delle importanti funzioni, lasciando fuori per il momento soltanto la versione di prova di Apple Intelligence.

iPhone Mirroring e SharePlay sono finalmente disponibili con iOS 18 Beta 2, ma non in Italia

iOS 18 Beta 2 è disponibile ufficialmente a partire da oggi per gli sviluppatori, con il numero di build 22A5297f. Questa nuova versione di test aggiunge le funzionalità annunciate in occasione della WWDC ma che non erano riuscite a trovare spazio con la prima Beta, come iPhone Mirroring e il nuovo SharePlay. Di seguito trovate tutte le novità introdotte con questa Beta 2.

Aggiunta la funzione iPhone Mirroring

Aggiunta la funzione SharePlay Screen Sharing

Modifica a diverse icone (come App Store) per la nuova modalità scura

Aggiunto il menu per i messaggi RCS (funzione non ancora attiva)

Nuova opzione per aggiungere i dettagli di login nell’app Password

Per scoprire come installare la versione beta di iOS 18, vi lasciamo al nostro approfondimento dedicato.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

⭐️