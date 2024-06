iOS 18 migliora l’AI: ecco i benchmark su iPhone 15 Pro Max

Per ora è in fase di beta testing: parlo dell’aggiornamento ad iOS 18, la cui novità principale sarà ovviamente Apple Intelligence. Annunciata alla conferenza annuale WWDC 2024, la nuova versione della UI porta con sé una ventata d’aria fresca a tema intelligenza artificiale. Gli utenti potranno testarla fra qualche mese, ma gli sviluppatori la stanno già testando, scoprendo che le performance AI sono migliorate e non poco.

iPhone 15 Pro Max e Neural Engine: quanto migliora dopo l’aggiornamento iOS 18

After iOS 18 update,

Geekbench machine learning score has greatly improved

La piattaforma di GeekBench ha fra i suoi test uno relativo al machine learning, il cui punteggio si attesta attorno ai 6.250 punti su iPhone 15 Pro Max con sistema operativo iOS 17.5.1. Una volta effettuato l’aggiornamento ad iOS 18.0, ecco che il risultato sale a 7.816 punti, un miglioramento del +25%.

Dentro al melafonino testato c’è l’Apple A17 Pro, System-on-a-Chip che come tutti quelli di ultima generazione integra una NPU, quel Neural Engine a 16 core capace di gestire fino a 35 trilioni di operazioni al secondo.

Se avete un iPhone, con questo articolo potete scoprire se il vostro modello riceverà o meno l’aggiornamento ad iOS 18. Tuttavia, sappiate che le novità di Apple Intelligence saranno disponibili per pochi, e che alcune feature di iOS 18 non ci saranno al lancio.

