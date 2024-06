Apple sfida 1Password e LastPass: nuova app in arrivo con iOS 18

Nel corso degli ultimi anni, con l’aumentare dei servizi online che utilizziamo e che richiedono la creazione di un nome utente e password, sono diventate sempre più popolari quelle app come 1Password e LastPass che permettono di conservare al sicuro i propri dati di login, senza la necessità di ricordarli per forza tutti. Apple, con iOS 18, sembrerebbe essere intenzionata a proporre una alternativa nativa, lanciando il proprio Password Manager.

Il Password Manager di Apple arriva in iOS 18? Le ultime indiscrezioni

Crediti: Apple

Stando alle ultime informazioni riportate da Mark Gurman, celebre giornalista di Bloomberg, Apple sarebbe intenzionata a potenziare la funzione Portachiavi proponendo in iOS 18 un password manager che in seguito arriverà anche su Mac e Windows, in modo da avere le proprie password sempre a portata di mano.

L’app, secondo i dettagli riportati da Gurman, dividerà i dati di accesso in categorie, come per esempio account, reti Wi-Fi e Passkey, concedendone l’utilizzo direttamente tramite Face ID e (dove ancora disponibile) Touch ID. Questa nuova app funzionerà anche con Vision Pro e con tutti i dispositivi firmati Apple, mettendo a disposizione anche un autenticatore a 2 fattori come Google Authenticator.

La presentazione di questa nuova app dovrebbe avvenire alla WWDC 24, in concomitanza con il lancio della prima versione beta di iOS 18. Non ci resta quindi che attendere ancora qualche giorno prima di scoprire tutti i dettagli.

