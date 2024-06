Apple lancia iOS 17.6 Beta 1: tutte le novità

Dopo aver lanciato la prima beta di iOS 18 in occasione della WWDC 2024, Apple non dimentica che gli iPhone di tutto il mondo eseguono ancora iOS 17 e lancia oggi una nuova versione di test per il prossimo major update. Questo, tuttavia, potrebbe essere l’ultimo grande aggiornamento per l’attuale versione del sistema operativo mobile, che a settembre verrà sostituito dalla nuova versione attualmente in fase di sviluppo.

Sarà un’estate in Beta per Apple: dopo iOS 18 arriva anche iOS 17.6

iOS 17.6 Beta 1 è disponibile da oggi per tutti gli iPhone compatibili iscritti al Beta Program di Apple. Come da tradizione estiva, la compagnia di Cupertino mette a disposizione di sviluppatori e utenti ben due rami di sviluppo: uno dedicato ad iOS 18 ed uno dedicato, in questo caso, al nuovo aggiornamento di iOS 17.

Al momento, purtroppo, non sembrano esserci novità evidenti in questa prima beta di iOS 17.6 e in mancanza di un changelog ufficiale è impossibile dire se ci siano stati o meno cambiamenti “sotto il cofano“. Potrebbe trattarsi di un aggiornamento che nelle prossime settimane potrebbe introdurre alcuni miglioramenti visti già con la prima beta della nuova versione dell’OS mobile.

Per installare questa nuova beta è necessario recarsi in “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software” e quindi scegliere il canale “iOS 17 Developer Beta” per proseguire con il download di iOS 17.6 Beta 1.

