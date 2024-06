Apple contro il DMA: l’UE senza l’AI Intelligence a altre funzioni al lancio

Apple ha annunciato che tutte le funzionalità annunciato per iOS 18 e macOS Sequoia saranno disponibili nella loro completezza soltanto negli Stati Uniti, mentre gli utenti europei potrebbero dover attendere ancora molto tempo prima di poter sfruttare a pieno i nuovi sistemi operativi. Il motivo? Una legge europea, chiamata Digital Markets Act, che negli ultimi mesi ha costretto la compagnia di Cupertino ad una vera e propria rivoluzione dei propri servizi.

Apple si prende la sua rivincita? In Europa iOS 18 e macOS Sequoia arriveranno castrati

Crediti: Apple

In particolare, la nuova AI Apple Intelligence, iPhone Mirroring e SharePlay Screen Sharing non saranno disponibili al lancio in Europa a causa delle preoccupazioni di Apple in merito al regolamento sull’interoperabilità previsto dal DMA. Al momento sembra che queste funzionalità non saranno disponibili almeno fino al 2025, quindi non ci resta che sperare che almeno nella prima parte dell’anno la compagnia di Cupertino possa risolvere i problemi legati alla stringente legge europea.

“Nello specifico, temiamo che i requisiti di interoperabilità del DMA possano costringerci a compromettere l’integrità dei nostri prodotti in modi che mettono a rischio la privacy degli utenti e la sicurezza dei dati. Ci impegniamo a collaborare con la Commissione Europea nel tentativo di trovare una soluzione che ci consenta di fornire queste funzionalità ai nostri clienti dell’UE senza compromettere la loro sicurezza” ha dichiarato Apple in comunicato condiviso con diversi organi di stampa.

Che si tratti di una piccola vendetta per le nuove regole imposte dall’Unione Europea che hanno costretto Apple a rivoluzionare il proprio ecosistema? Lo scopriremo soltanto nel corso dei prossimi mesi.

