Apple svela finalmente per quanti anni verranno supportati i nuovi iPhone

Grazie ad una nuovo requisito legale da parte del Regno Unito, veniamo finalmente a conoscenza di quanti anni Apple ha effettivamente intenzione di supportare i suoi iPhone con gli aggiornamenti software e di sicurezza. La compagnia di Cupertino, infatti, è stata costretta dalla Product Security and Telecommunications Infrastructure (PSTI) britannica a dichiarare ufficialmente il lasso di tempo per cui un dispositivo viene supportato, in seguito ad una nuova regolamentazione.

Cinque anni di aggiornamento per i nuovi iPhone, contro i 7 di Google e Samsung

Crediti: Android Authority

Nei documenti ufficiali della PSTI si legge che Apple prevede di supportare con aggiornamenti software e di sicurezza i dispositivi per almeno 5 anni dalla loro commercializzazione. Questo significa che, per esempio, iPhone 15 arrivato con iOS 17 potrà arrivare ad installare almeno iOS 22, se non anche qualche altra versione superiore (come già accaduto per diversi modelli).

Il supporto ufficiale, quindi, potrebbe interrompersi dopo 5 anni, mentre attualmente Google e Samsung propongono ai loro utenti almeno 7 anni di aggiornamenti software e di sicurezza per i nuovi smartphone arrivati sul mercato nel corso dell’ultimo anno. La differenza è poca, ma non è detto che Apple non possa cambiare le carte in tavola con il nuovo iPhone 16.

