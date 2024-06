Apple aggiorna le AirPods Pro: nuove gesture per usarle in silenzio

Spazio anche per le AirPods Pro fra gli annunci arrivati alla conferenza annuale WWDC 2024 da parte delle alte sfere di Apple. Ci si è concentrati principalmente su iOS 18 ed Apple Intelligence, ma le novità raccontate dalla compagnia hanno toccato l’intero ecosistema. Parlando dei prodotti audio, nella fattispecie gli auricolari true wireless più avanzati del catalogo, la novità principale riguarda nuove gesture della testa per l’utilizzo di Siri.

Ci sono novità anche per le AirPods: ecco l’annuncio da parte di Apple alla WWDC 2024

Se avete un iPhone e delle AirPods Pro, allora potreste sapere bene che ci sono delle situazioni in cui interagire vocalmente con Siri non è sempre l’ideale, per esempio se ci si trova in ascensore, in ufficio e in generale in ambienti con altre persone che non vogliamo disturbare. Apple ha ben pensato di risolvere questo problema, aggiungendo alle sue cuffie la possibilità di captare il movimento della testa: per esempio, qualora stesse arrivando una telefonata si potrà annuire o fare no per accettarla o rifiutarla.

Questa non è l’unica novità per le AirPods Pro, che riceveranno una nuova feature di isolamento vocale per rimuovere il rumore ambientale nei propri dintorni e rendere la propria voce più nitida; inoltre, il supporto dell’audio spaziale verrà ampliato anche ai videogiochi riprodotti su tvOS.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le