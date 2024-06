Anthropic presenta Claude 3.5 Sonnet: è davvero più potente di GPT-4o?

Anthropic ha presentato in questi giorni il nuovo Claude 3.5 Sonnet, il primo modello della nuova versione della celebre intelligenza artificiale che per la prima volta supera in diversi benchmark il modello di punta della precedente versione. Secondo gli sviluppatori, infatti, questa nuova AI alza la barra per tutta l’industria delle intelligenze artificiali con funzionalità finora inedite come Artifacts.

Claude 3.5 Sonnet è formidabile con visione e Artifacts

Claude 3.5 Sonnet può già essere utilizzato tramite il chatbot ufficiale in modo del tutto gratuito (seppur con delle limitazioni) e mette a disposizione, proprio come ChatGPT con GPT-4o, un modello per la visione di file e documenti, nonché di riconoscimento delle immagini. Anthropic ha definito questa AI “il modello più forte mai realizzato“, anche grazie alla nuova funzione Artifacts, una nuova funzione che espande le possibilità di interazione con Claude.

Quando un utente chiede a Claude di generare contenuti come frammenti di codice, documenti di testo o progetti di siti web, questi “artefatti” vengono visualizzati in una finestra dedicata accanto alla conversazione. Artifacts, infatti, crea uno spazio di lavoro dinamico in cui si possono vedere, modificare e sviluppare le creazioni dell’AI in tempo reale.

L’obiettivo di Anthropic è quello di migliorare i modelli a cadenza regolare e per completare la famiglia di Claude 3.5 i modelli Haiku e Opus verranno rilasciati entro la fine dell’anno.

