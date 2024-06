Da Geekbuying più spendi e più risparmi: tutte le offerte del 12° anniversario

Geekbuying festeggia con noi il 12° anniversario e lo fa nel migliore dei modi. Lo store, che si contraddistingue per la molteplicità di prodotti con spedizione dai magazzini europei, lancia una promozione particolarmente interessante per i fan abituali.

Più spendi e più risparmi: questa ed altre le promozioni per l’anniversario di Geekbuying

Grazie all’iniziativa promozionale di Geekbuying, infatti, avrete la possibilità di risparmiare in base agli acquisti effettuati. Con l’Anniversary Sale vi basterà scegliere i prodotti desiderati ed in base all’importo indicato in fase di check out potrete avere uno sconto proporzionale alla spesa. Più precisamente, dunque, avrete la possibilità di aderire a 7 modalità di sconto differenti, che sono le seguenti:

N.B. Ogni scaglione di offerte è dedicata ad una singola categoria.

• Risparmio di 8€ per una spesa di 100€;

• Risparmio di 15€ per una spesa di 200€;

• Risparmio di 20€ per una spesa di 300€;

• Risparmio di 35€ per una spesa di 500€;

• Risparmio di 50€ per una spesa di 500€;

• Risparmio di 2€ per una spesa di 30€;

• Risparmio di 3€ per una spesa di 50€.

Questa è solo una delle tante iniziative presenti sullo store in questi giorni, per scoprire tutte le offerte promozionali dedicate all’anniversario di Geekbuying vi basterà accedere alla pagina presente in basso. e non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.