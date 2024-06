Android 14 QPR3 disponibile da oggi: tutte le novità

Dopo circa 3 mesi di versioni beta, Android 14 QPR3 è finalmente disponibile in versione finale per tutti i dispositivi compatibili. Si tratta dell’ultimo grande aggiornamento della versione 14 del sistema operativo mobile di Google, che da oggi si concentrerà principalmente sullo sviluppo di Android 15. Le novità non sono poche e vanno a braccetto con il Pixel Feature Drop di Giugno rilasciato in contemporanea.

L’ultimo grande aggiornamento di Android 14 è finalmente qui: QPR3 disponibile da oggi

Crediti: 9to5Google

Con il numero di build AP2A.240605.024, Android 14 QPR3 è disponibile da oggi su Google Pixel 5a, 6, 6 Pro, 6a, 7, 7 Pro, 7a, Tablet, Fold, 8, 8 Pro, e 8a. In concomitanza con questo nuovo aggiornamento, è stato rilasciato anche il nuovo Pixel Feature Drop di giugno e le patch di sicurezza di giugno 2024.

La sezione suggerimenti dei Widget adesso mostra l’icona dell’app

Modifiche alle impostazioni di “Password, passkey e auto-completamento”, “Suono e vibrazioni”, “Touch” e “Vibrazione della tastiera”

Nuova opzione per abilitare l’aggiunta di estensioni alla Fotocamera

La funzione Android Webcam adesso offre una modalità Alta Qualità

Per effettuare l’aggiornamento vi basta recarvi nelle impostazioni del vostro Google Pixel ed effettuare un controllo degli aggiornamenti di sistema per verificare la presenza di Android 14 QPR3 e quindi proseguire con il download.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le