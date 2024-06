Amazon Prime Day 2024: abbiamo le DATE UFFICIALI dell’evento di luglio!

L’e-commerce più famoso ed utilizzato in Italia annuncia l’evento di offerte più atteso dell’anno (insieme al Black Friday, ovviamente). Amazon ha svelato le date ufficiali del Prime Day 2024 e come da tradizione si terrà a luglio: non manca molto e presto potremo fare incetta di prodotti tech e non solo, a prezzo stracciato. Nel frattempo c’è anche una piccola anteprima, con la promo -20% al checkout dedicata ai prodotti Amazon Seconda Mano.

Le date dell’evento Amazon Prime Day 2024 sono 16 e 17 luglio: il periodo promozionale più atteso dell’anno torna in esclusiva per i clienti Prime, che potranno risparmiare grazie a centinaia di migliaia di offerte su un’ampia selezione di prodotti in tutte le categorie, tra cui abbigliamento, elettronica, smart home e bellezza. Prime Day prenderà il via alle 00:01 del 16 luglio e terminerà alle 23:59 del 17 luglio. I clienti Prime avranno la possibilità di acquistare prodotti in offerta di grandi marchi – come Xiaomi, Jack & Jones, Samsung, ONLY, Bosch, Pampers e molti altri – oltre ad accedere a migliaia di offerte su prodotti Made in Italy. Chi non è ancora cliente Prime può iscriversi tramite questa pagina e, se idoneo, iniziare il periodo di prova gratuita (di un mese) per poter così risparmiare grazie al grande evento di offerte, beneficiando di spedizioni veloci e convenienti, senza costi aggiuntivi. Per scoprire tutto sull’evento dell’anno e per seguire insieme a noi il Prime Day 2024, dai un’occhiata al nostro approfondimento!

Prime Day Festival

Per celebrare in grande stile la decima edizione di Prime Day e raccontare i benefici inclusi nell’abbonamento Prime, quest’anno Amazon festeggia insieme ai propri clienti in Italia con Prime Day Festival, un grande evento aperto al pubblico che si svolgerà da venerdì 12 luglio a domenica 14 luglio in Puglia, tra la città di Lecce e la spiaggia di Otranto. Svariate le attività in programma per i visitatori che avranno la possibilità di vivere una vera e propria esperienza Prime tra showcase musicali ed eventi culturali con ospiti esclusivi, sport, intrattenimento, animazione per i più piccoli e molto altro ancora, mentre si godono l’estate immersi nelle meraviglie artistiche e paesaggistiche del Salento. Qui trovi una panoramica dei principali appuntamenti in programma.

EXTRA SCONTO -20% Amazon Seconda Mano

Torna la promo dedicata ai prodotti Amazon Seconda Mano (ossia l’usato garantito dell’e-commerce): in questo caso si tratta di un Extra Sconto del 20% che sarà applicato direttamente al checkout. L’iniziativa è valida fino alle 23:59 del 15 luglio. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

