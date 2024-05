YouTube ancora contro AdBlock: ecco cosa succede adesso ai video

Da mesi ormai va in scena una battaglia tra YouTube e gli AdBlocker, tra rallentamenti forzati e pubblicità sempre più frequenti ed invasive. Negli ultimi giorni, però, Google sembra aver sferrato una nuova offensiva integrato un nuovo sistema che impedisce di vedere per intero i filmati sulla celebre piattaforma di streaming se si utilizza una estensione che permette di bloccare le pubblicità.

Usi un AdBlock? Il video di YouTube va immediatamente alla fine

Diversi utenti negli ultimi giorni hanno iniziato a notare un comportamento molto strano da parte del player di YouTube, ed ovviamente la problematica sembra essere ricondotta all’utilizzo di un AdBlock. Quando è presente un sistema di blocco delle pubblicità, infatti, il player di YouTube fa saltare il video direttamente all’ultimo secondo, terminando inevitabilmente la visione.

Un esempio di questo nuovo metodo anti-adblock può essere osservato in questo post di Reddit, che ha ovviamente scatenato l’ira degli utenti (stanchi principalmente della tantissime pubblicità e spot che invadono il servizio di streaming). Nei commenti, tuttavia, sono arrivate diverse segnalazioni da parte degli utenti che sostengono che estensioni come AdBlock e uBlock Origin abbiano già ovviato al problema, mettendo in scacco il sistema di YouTube.

La battaglia tra Google e gli AdBlocker quindi sembra essere stata nuovamente vinta da quest’ultimi, anche se sembra ormai ovvio che “la guerra” è ben lontana dell’essere finita.

