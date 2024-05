Xiaomi SU7 riceve un importante aggiornamento: più smart, autonoma e domotica

Chi ha acquistato Xiaomi SU7 o lo stesse valutando, con il nuovo aggiornamento ad HyperOS 1.2.0 sarà ancora più contento o intenzionato a farlo. Annunciato per il prossimo 6 giugno, non sarà un update qualsiasi vista la quantità e soprattutto la portata delle modifiche che il team software della compagnia cinese ha annunciato.

Xiaomi rilascia l’aggiornamento HyperOS 1.2.0 per SU7: ecco quali sono le novità

Crediti: Xiaomi

Prima di tutto, HyperOS 1.2.0 aggiunge la guida assistita in 10 città, nello specifico Pechino, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Hangzhou, Wuhan, Chengdu, Xi’an, Nanchino e Suzhou. Chi guida Xiaomi SU7 per le loro strade principali nelle aree centrali potrà beneficiare delle funzioni di assistenza alla navigazione in città, a patto di aver accumulato 1.000 km di guida. È stata aggiunta la modalità Pisolino nel parcheggio, che una volta attivata si occupa di ricreare un’atmosfera che concili il sonno reclinando il sedile, attivando il climatizzatore se necessario, impostando la modalità Non Disturbare sullo smartphone e impostando una sveglia.

Viene migliorato l’aspetto domotico aggiungendo la compatibilità con più dispositivi Xiaomi Home; per esempio, se si sta guidando verso casa si può impostare che al nostro arrivo il condizionatore abbia raffreddato/riscaldato gli ambienti e le luci si attivino da sole. A migliorare è anche la compatibilità con i tablet Xiaomi: chi ne utilizza uno dietro come schermo posteriore, adesso potrà aggiungere punti del percorso e modificare le destinazioni e il tutto verrà sincronizzato con lo schermo anteriore della SU7. Non mancano novità per l’intrattentimento, aggiungendo il supporto ai microfoni per il karaoke in macchina.

Tutte novità che vanno ad arricchire e potenziare le feature software offerte dalla gamma SU7, le cui vendite stanno andando meglio di quanto previsto da Xiaomi, al punto da farla sbilanciare su quella che sarà la sua seconda auto.

