Xiaomi Mijia Massage Gun 3: la pistola massaggiante è tornata ed è più potente

Ritorna uno degli accessori più iconici ed apprezzati dagli appassionati della compagnia di Lei Jun. Tra Camera Phone, mid-range dal prezzo ghiotto e accessori come la celebre Xiaomi Band, nel cuore dei Mi Fan c’è posto anche per la pistola massaggiante del brand, giunta alla sua terza incarnazione. Xiaomi Mijia Massage Gun 3 è stata lanciata ufficialmente su YouPin, la piattaforma di crowdfunding dell’azienda (attiva in Cina): ecco tutte le novità tra caratteristiche, prezzo e disponibilità sul mercato.

Xiaomi Mijia Massage Gun 3 lanciata su YouPin: caratteristiche e prezzo della nuova pistola massaggiante del brand

Crediti: Xiaomi

Il design della pistola massaggiante di Xiaomi non cambia: il look è simile a quello della precedente generazione, solo con alcuni elementi a differenziare i due modelli. Ritornano anche le colorazioni Blu e Sabbia, sicuramente più gradevoli e “colorate” rispetto al classico Nero. Xiaomi Mijia Massage Gun 3 è un gadget pensato per gli utenti più sportivi ma ovviamente è adatto anche a chi cerca un prodotto per sciogliere i muscoli (vista la sua semplicità di utilizzo). Il dispositivo offre una spinta massima di 25 kg, con un incremento del 38% rispetto al predecessore (per un sollievo immediato durante l’utilizzo). La velocità massima è di 2.800 giri al minuto, con una profondità di corsa di 10 mm; la batteria è un’unità ricaricabile da 2.450 mAh, per un’autonomia di circa 30 giorni.

Crediti: Xiaomi

Non si tratta di un prodotto smart (non si collega al telefono) ma è comunque dotato di funzioni intelligenti: il dispositivo è in grado di ricordare l’ultima modalità utilizzata, in modo da non dover essere regolato ad ogni avvio. I comandi avvengono tramite pulsanti touch ed è presente un anello LED colorato che indica la potenza impostata; ci sono due modalità (Sport e Massaggio) e fino a 3 velocità. In confezione sono presenti tre testine differenti (sferica, piatta oppure a forma di U).

Il prezzo di Xiaomi Mijia Massage Gun 3 è di 399 CNY, circa 51€ al cambio attuale; purtroppo la nuova pistola massaggiante è stata lanciata in patria e resta da vedere quando arriverà alle nostre latitudini (sicuramente tramite store di terze parti). Se siete curiosi di provare il massaggiatore del brand vi segnaliamo che Xiaomi Mijia Massage Gun 2 è in sconto a 68€ su AliExpress, con spedizione gratuita e consegna rapida (si tratta di un prodotto della categoria AliExpress Choice).

