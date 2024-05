vivo Watch GT ufficiale: tanta autonomia, eSIM e un nuovo design

Dopo il lancio della serie vivo S19 e l’annuncio relativo a Watch 3 in versione ECG, la casa cinese ha alzato il sipario anche sul suo nuovo indossabile, ora con un look rinnovato rispetto a quello a cui ci ha abituato in questi anni. vivo Watch GT è ufficiale in Cina e in questo approfondimento andiamo a scoprire tutti i dettagli su specifiche, caratteristiche, prezzo e disponibilità sul mercato.

vivo Watch GT: tutto quello che c’è da sapere su specifiche, prezzo e uscita | Ufficiale

Crediti: vivo

Lo abbiamo anticipato in apertura e ovviamente non potevamo che iniziare con la grande novità: vivo Watch GT cambia completamente look ed arriva con uno stile più vicino ai modelli di Cupertino e al recente Huawei Watch Fit 3. Il dispositivo è dotato di uno schermo ed un form factor squadrati, di certo un grosso cambiamento dato che finora l’azienda ha lanciato solo modelli con display circolari (come l’ultimo vivo Watch 3). Il nuovo arrivato sfoggia un pannello AMOLED da 1,85″ con risoluzione HD (450 x 390 pixel) mentre il corpo è realizzato in lega di alluminio con una finitura opaca; di lato è presente un pulsante fisico con una corona rotante (rossa e in acciaio inossidabile). Il peso è di soli 33 grammi e sono presenti sia cinturini in fluoroelastomero che in pelle o nylon, in tutti i casi con un sistema di sgancio rapido. Ovviamente è possibile scegliere tra tantissime watch face differenti e non manca la funzione Always-on Display.

Crediti: vivo

Uno dei punti di forza di vivo Watch GT è l’autonomia dato che si parla di circa 21 giorni. Il sistema a bordo è BlueOS, software proprietario pensato per offrire la massima fluidità, prestazioni al top e tante funzionalità legate all’AI. Tra le altre caratteristiche abbiamo il supporto eSIM, la presenza di speaker e microfono, e l’NFC. Come al solito non mancano le feature per fitness e sport, con il riconoscimento automatico di 6 attività e il supporto ad oltre 100 modalità sportive, e quelle dedicate alla salute (con il cardiofrequenzimetro e il rilevamento dei livelli di ossigeno nel sangue SpO2). Presente anche il monitoraggio del sonno.

dimensioni di 45,8 x 39,6 x 11,2 mm per un peso di 33 grammi

display AMOLED da 1,85″ HD (450 x 390 pixel) con AOD

da (450 x 390 pixel) con AOD batteria da 505 mAh con ricarica magnetica (fino a 21 giorni di autonomia)

di autonomia) speaker e microfono integrati

supporto eSIM , Bluetooth 5.3, NFC, sensore di luminosità, GPS

, Bluetooth 5.3, NFC, sensore di luminosità, sensore PPG (monitoraggio attività cardiaca H24, SpO2 , sonno)

, sonno) oltre 100 modalità sportive

modalità sportive sistema operativo BlueOS

Il prezzo di vivo Watch GT è di 899 CNY (circa 116€ al cambio) per la versione con cinturino in pelle e di 799 CNY (circa 103€) per quella con cinturino sportivo.

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le