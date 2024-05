vivo Watch GT in arrivo con un look rinnovato, chiamate Bluetooth e BlueOS

Il prossimo 30 maggio si terrà l’evento di lancio della serie vivo S19, ma questa non è l’unica novità del brand cinese. Durante la presentazione ci sarà spazio anche per vivo Watch GT, nuovissimo smartwatch che introdurrà un design rinnovato rispetto al resto degli indossabili della compagnia (anche se decisamente ispirato).

vivo Watch GT è il nuovo smartwatch del brand, con un cambio di look rispetto agli altri modelli della serie

Crediti: vivo

L’ultimo vivo Watch 3 (lanciato lo scorso novembre) è stato il primo modello del brand equipaggiato con il sistema proprietario BlueOS ma anche il prossimo dispositivo avrà un primato. vivo Watch GT, infatti, sarà il primo smartwatch della casa cinese dotato di un display squadrato, un formato finora inesplorato da parte di vivo. Tutti gli indossabili rilasciati finora sono caratterizzati da uno schermo rotondo; evidentemente l’azienda ha deciso di puntare su uno stile differente, anche se abbastanza ispirato (basti pensare ai modelli di Cupertino e all’ultimo Huawei Watch Fit 3).

Ma quali saranno le varie caratteristiche di vivo Watch GT? Stando a quanto anticipato dalla stessa compagnia si tratterà ancora una volta di un indossabile con il sistema BlueOS: ormai il dado è tratto è vivo sembra intenzionata a proseguire per questa strada (almeno per quanto riguarda il mercato cinese). Lo smartwatch presenterà il supporto alle chiamate Bluetooth e ovviamente non mancherà un cardiofrequenzimetro integrato (e quindi tutte le funzioni legate a salute e fitness); lato autonomia si parla di circa 21 giorni di utilizzo. Il nuovo video promozionale dedicato al dispositivo mostra anche l’aggancio dei cinturini. Per saperne di più non resta che attendere ulteriori novità da parte di vivo oppure l’evento di lancio fissato per il 30 maggio.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le