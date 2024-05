Vertu IRONFLIP è il pieghevole a conchiglia più costoso al mondo

Stravagante, elegante (a modo suo) e costosissimo: no, non stiamo parlando di un outfit firmato o di un’automobile di alto profilo, bensì di un telefono. Vertu IRONFLIP è l’ultima novità del brand, uno smartphone pieghevole a conchiglia votato al lusso: ecco tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e disponibilità (qualora foste interessati all’acquisto).

Vertu IRONFLIP: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Il brand Vertu ha una storia complessa alle spalle: si tratta di un marchio britannico fondato da Nokia, nato come compagnia tech che associa i telefoni a dei veri e propri accessori di moda, eleganti e lussuosi, con prezzi proibitivi. Abbiamo già parlato in varie occasioni dei prodotti di quest’azienda come nel caso di Metavertu (il primo top di gamma Web3 al mondo) e Fold 3. Ora la compagnia torna sotto i riflettori con un nuovo smartphone di lusso, ancora una volta dal prezzo decisamente sopra le righe. Si tratta di Vertu IRONFLIP, pieghevole con formato a conchiglia realizzato in materiali pregiati.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, il dispositivo di presenta come un modello dotato di buone caratteristiche. Il display esterno è un’unità OLED circolare da 1,43″ e risoluzione di 466 x 466 pixel mentre all’interno trova spazio uno schermo OLED da 6,7″ 1.5K (2.790 × 1.188 pixel) con refresh rate a 120 Hz e luminosità di picco di 1.200 nit. Il telefono presenta uno spessore di 17,8 mm e di 8,29 mm (rispettivamente da chiuso e aperto), un peso di 246 grammi ed un lettore d’impronte digitali posizionato di lato. A muovere il tutto, lo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm accompagnato dal chip indipendente A5 (dedicato alla sicurezza), 12 GB di RAM e 512 GB di storage. La batteria è un’unità da 4.319 mAh con ricarica da 65W mentre il comparto fotografico è basato su un doppio modulo da 50 + 2 MP ed una selfie camera da 16 MP.

La vera chicca sono i materiali, dato che fanno lievitare il prezzo finale fino a cifre astronomiche (parliamo di vetro zaffiro, fibra di carbonio, ceramica e differenti tipologie di pelle). Vertu IRONFLIP è disponibile in varie versioni a partire da 4.500$ (circa 4.136€ al cambio attuale); il prezzo massimo è di 17.800$ (16.364€ al cambio) per la variante in pelle di coccodrillo Himalaya Niloticus. Le versioni realizzate sono ben 17: insomma, avete solo l’imbarazzo della scelta e di certo troverete quella che fa al caso vostro. Se volete dare un’occhiata, eccovi la pagina del sito ufficiale dedicata alla collezione.

