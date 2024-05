Huawei batte Samsung: sono suoi i pieghevoli più venduti nel mondo

Aggiornamento 31/05: nuovi dettagli sull’andamento delle vendite di pieghevoli, li trovate nell’articolo.

Sono sempre più lontani i tempi in cui pareva che la divisione mobile di Huawei fosse prossima alla cessione a causa delle conseguenze del ban statunitense. Lo si evince dall’andamento nelle vendite di smartphone pieghevoli, che per la prima volta da quando l’azienda cinese è presente in questo settore la stanno premiando come la compagnia più di successo su scala globale.

La classifica di vendita degli smartphone pieghevoli premia Huawei al posto di Samsung

Lo riportano i dati di previsione pubblicati dagli analisti di DisplaySupplyChain e Counterpoint Research: nel corso dell’ultimo Q1 2024, le vendite di smartphone pieghevoli sono aumentate del +49% rispetto al precedente Q4 2023, rivelandosi uno dei trimestri più positivi di sempre (il quarto più alto) per il segmento foldable.

Quello che fa più impressione è confrontate lo stesso periodo di 2023 e 2024, perché se un anno fa era Samsung a possedere oltre metà delle vendite mondiali, adesso c’è una situazione più eterogenea ma soprattutto è Huawei per la prima volta a guidare la classifica, grazie al successo riscosso da modelli quali Mate X5 e Pocket 2. Risultato che si riflette anche nei risultati di BOE, che per la prima volta ha superato Samsung come produttore di schermi pieghevoli grazie proprio all’essere il fornitore di Huawei.

I numeri parlano chiaro: il brand cinese ha goduto di un’impennata su base annuale del +257%, per non parlare del +460% di Motorola (11%) e dell’incredibile +1.473% registrato da Honor (12%) sulla scia delle vendite di RAZR 40 e Magic V2, fra i più venduti in USA ed Europa. Samsung è calata del +42%, è comunque previsto che riconquisti il primo posto nel Q2 2024 ma quello che più importa ai consumatori è che il settore è sempre più ricco di proposte, con un totale di 27 diversi pieghevoli (anche se non tutti disponibili ovunque).

Secondo le previsioni annuali, il 2024 dovrebbe chiudersi con oltre 17 milioni di unità vendute: mentre Huawei e Honor saranno le aziende più in crescita, è previsto un calo per OPPO e vivo, con la prima che uscirebbe (forse momentaneamente) dal mercato dei flip phone, dove invece è atteso il debutto dei primi modelli Xiaomi e Honor.

