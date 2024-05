TinyPod trasforma il vostro Apple Watch in un moderno iPod: eccolo nelle prime immagini

Se avete nostalgica del primo storico iPod di Apple, molto presto potreste ritrovarvelo al polso grazie ad un nuovo accessorio per il moderno Apple Watch. Un gruppo di sviluppatori, infatti, ha progettato un piccolo accessorio che trasforma lo smartwatch dell’azienda di Cupertino in quello che ha segnato probabilmente l’inizio del boom dei lettori multimediali.

L’iPod torna in vita con TinyPod ed Apple Watch: in arrivo quest’estate

Crediti: TinyBit

Il suo nome è TinyPod e promette di far rivivere lo storico iPod attraverso il moderno Apple Watch. Il funzionamento sembra essere piuttosto basilare: il guscio sostituisce il cinturino dello smartwatch lasciando visibile soltanto in display, che in questo modo ricorda quello del lettore musicale di Apple.

Nel piccolo teaser trailer pubblicato su Twitter/X, infatti, si vede come l’accessorio trasformi completamente Apple Watch, ma al momento scarseggiano i dettagli sul reale funzionamento. Probabilmente, il guscio verrà collegato tramite Bluetooth per abilitare il controllo tramite l’iconica ghiera cliccabile che permetterà di utilizzare lo smartwatch come succedeva ai tempi di iPod Classic.

Per scoprire maggiori dettagli su TinyPod, tuttavia, dovremo attendere l’arrivo dell’estate: gli sviluppatori, infatti, hanno promesso nuovi dettagli nel corso dei prossimi mesi, con una commercializzazione nel corso della stagione più calda dell’anno.

