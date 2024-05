Samsung Galaxy Buds 3/3 Pro: novità e data delle rivali delle AirPods Pro

Aggiornamento 31/05: nuovi dettagli sulle novità delle future cuffie di Samsung, li trovate nell’articolo.

Si credeva che sarebbero debuttate durante l’estate, quando c’è stato l’ultimo Unpacked di Z Fold 5 e Z Flip 5, ma così non è stato: chi aspettava le Samsung Galaxy Buds 3 e 3 Pro dovrà pazientare. Ma dopo mesi di speculazioni estemporanee, in queste ore è apparsa in rete una voce di corridoio relativa a novità e data d’uscita, così come ulteriori dettagli tecnici.

Samsung Galaxy Buds 3 e 3 Pro, ecco quando saranno presentate le nuove cuffie TWS

Crediti: Sammobile / RRA

Le ultime indiscrezioni ci parlano di Samsung Galaxy Buds 3 e 3 Pro che avrebbero un nuovo design, abbandonando lo stile “a fagiolo” del modello attuale. Si parla di un “significativo miglioramento” per qualità del suono e cancellazione attiva del rumore, seppur le indiscrezioni non si sbilancino in che modo migliorerebbero. Visto che la cancellazione ANC delle AirPods è migliore grazie ai microfoni più vicini alla bocca, è possibile che anche le cuffie Samsung abbiano un design a stelo.

Come smartphone, tablet, smartwatch e notebook, è solamente questione di tempo prima che l’intelligenza artificiale arrivi anche sulle cuffie, e infatti si parla di migliori funzionalità AI. Per questo servirebbero batterie più grandi, e anche questo suggerirebbe il cambio di design per ospitarne di più ampie.

Per risalire all’ultimo modello di punta, le Galaxy Buds 2 Pro (da noi recensite), bisogna tornare indietro a inizio 2021, quando vennero presentate in occasione del CES 2021 di Las Vegas. Non è successo lo stesso con la fiera del 2024 e nemmeno alla presentazione della serie Samsung Galaxy S24. Lo riportano varie voci di corridoio: le Samsung Galaxy Buds 3 e 3 Pro, siglate come SM-R630 e SM-R530, debutteranno all’evento estivo Unpacked, di cui conosciamo data e luogo.

