Samsung presenta il futuro dell’intelligenza artificiale agli AI Days

In questi giorni Milano ha ospitato i Samsung AI Days, un evento dedicato all’esplorazione del potenziale trasformativo dell’Intelligenza Artificiale nella vita quotidiana. La manifestazione si è tenuta presso la rinnovata Samsung SmartThings Home, dove i partecipanti hanno potuto toccare con mano le ultime innovazioni tecnologiche di Samsung potenziate dall’AI.

Samsung AI Days: come l’intelligenza artificiale disegnerà il futuro

Crediti: Samsung

Eugenio Zuccarelli, Data Scientist e autore, ha aperto l’evento collegandosi da New York per discutere l’impatto dell’AI sia negli Stati Uniti che nel futuro prossimo in Italia. Successivamente, Irene Di Deo, Ricercatrice Senior del Politecnico di Milano, ha presentato le prospettive future dell’AI, sottolineando l’importanza di soluzioni pronte all’uso per il consumatore finale.

L’evento, inoltre, ha visto la partecipazione di tre Vice President di Samsung: Nicolò Bellorini, Bruno Marnati e Daniele Grassi che hanno discusso la visione “AI for All” di Samsung, che mira a migliorare la vita quotidiana rendendola più efficiente e piacevole. Un punto cruciale della discussione è stata la ricerca “Trend Radar: Italiani e Intelligenza Artificiale” di Samsung e Human Highway, che ha rivelato che il 58% degli italiani non ha ancora un’idea chiara dell’AI, nonostante ne percepisca i benefici.

Samsung ha dimostrato come l’AI possa migliorare vari aspetti della vita quotidiana. Negli smartphone, l’intelligenza artificiale di Galaxy facilita comunicazioni senza barriere e massimizza la produttività, mentre nei televisori, l’AI trasforma il piccolo schermo in un hub connesso per un’esperienza visiva immersiva. Gli elettrodomestici potenziati dall’intelligenza artificiale, d’altro canto, migliorano la gestione della casa, ottimizzano le prestazioni e offrono vantaggi come il risparmio energetico e la sostenibilità.

Con gli AI Days, Samsung ribadisce il suo impegno a democratizzare l’AI, rendendo la tecnologia accessibile e utile per tutti, migliorando la produttività, la creatività e l’efficienza attraverso l’innovazione.

