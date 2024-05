Realme GT 6 confermato ufficialmente: cosa possiamo aspettarci

È passato pochissimo dall’uscita del modello GT 6T e già si parla di una nuova aggiunta alla gamma per il mercato Global. Questa volta si tratta di Realme GT 6 “liscio”, subito protagonista di un teaser ufficiale e di un leak che ne svela vari dettagli e mostra la confezione di vendita. Tuttavia, come spesso accade, il rebrand e dietro l’angolo e forse sappiamo molto di più sul prossimo dispositivo GT.

Realme GT 6 è in dirittura d’arrivo: spunta una conferma e trapela la confezione di vendita leak

GT Neo 6 – Crediti: Realme

Di recente ha fatto capolino Realme GT 6T, dispositivo lanciato in India e rebrand del modello cinese GT Neo 6 SE. Il telefono è in vendita da poco eppure l’azienda ha già cominciato a stuzzicare gli appassionati sul debutto del prossimo Realme GT 6: un post pubblicato su X/Twitter mostra un sample fotografico scattato proprio con il dispositivo in questione. L’uscita sembra abbastanza vicina ed infatti ecco spuntare anche un leak da parte del noto insider OnLeaks, il quale anticipa come sarà la confezione di vendita.

I render pubblicati dal leaker mostrano una scatola nera e minimale, con il nome del telefono in bella vista; si fa riferimenti alle funzioni AI Night Vision, AI Smart Removal e AI Smart Search. Ormai l’intelligenza artificiale è il nuovo trend ed è necessariamente al centro di ogni nuovo lancio. Il dispositivo, secondo quanto trapelato, avrà dalla sua lo Snapdragon 8s Gen 3 e costerà di più rispetto all’attuale GT 6T. L’uscita sarebbe prevista nel corso del mese di giugno.

Crediti: Onleaks x Smartprix Crediti: Onleaks x Smartprix

Insomma ci sono buone probabilità che Realme GT 6 sia un rebrand del modello cinese Realme GT Neo 6, vista anche la presenza di una certificazione al riguardo. Di conseguenza forse sappiamo già tutto del prossimo modello in arrivo: di seguito trovate la possibile scheda tecnica (basata su quella del cugino cinese GT Neo 6).

Realme GT 6 (Global) – Scheda tecnica presunta

Dimensioni di 162 x 75,1 x 8,7 mm per 191 grammi

Certificazione IP65

Display curvo AMOLED BOE 8T LTPO a 10 bit da 6,78″ 1.5K+ (2.780 x 1.264 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco di 2.500 Hz e luminosità di picco di 6.000 nit

a 10 bit da (2.780 x 1.264 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco di 2.500 Hz e luminosità di picco di Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento al liquido con camera di vapore da 10.014 mm 2

SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,0 GHz X4 + 4 x 2,8 GHz A720 + 3 x 2,0 GHz A520)

+ 4 x 2,8 GHz A720 + 3 x 2,0 GHz A520) GPU Adreno 735

12/16 G B di RAM LPDDR5X

B di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di memoria UFS 4.0 non espandibile

di memoria UFS 4.0 non espandibile Batteria da 5.500 mAh con ricarica rapida da 120W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, NFC, USB Type-C, Speaker stereo

Fotocamera da 50 + 8 MP (f/1.9-2.2) con OIS e ultra-wide 112°

(f/1.9-2.2) con OIS e ultra-wide 112° Selfie camera da 32 MP (f/2.5)

Sistema operativo Android 14 con Realme UI 5.0

