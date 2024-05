Realme C63 ufficiale: costa poco, ma la ricarica è molto rapida

In questi mesi Realme ha arricchito la linea C con nuovi dispositivi, ma mancano all’appello ancora un paio di modelli per chiudere il cerchio. Tra questi c’è il nuovo Realme C63, esponente che concilia specifiche modeste con novità degne di nota sotto il profilo della scheda tecnica, con avanzamenti anche rispetti ai modelli di fascia superiore.

Realme C63 ufficiale: tutte le novità del medio gamma del brand

Le misure di Realme C63 si attestano su 167,3 x 76,7 x 7,7 mm per 189 o 191 grammi, variazione in base a colorazioni e materiali: Jade Green è in plastica, Leather Blu in ecopelle, entrambe con certificazione IP54. Che sia un prodotto molto economico lo si nota dallo schermo, privo di punch-hole in favore di un più anacronistico notch. È un pannello LCD da 6,75″ HD+ (1.600 x 720 pixel) in 20:9 con densità di 260 PPI, refresh rate a 90 Hz e luminosità massima di 560 nits.

Niente MediaTek: come SoC troviamo l’Unisoc Tiger T612 a 12 nm, che porta con sé CPU octa-core (2 x 1,8 GHz A75 + 6 x 1,8 GHz A55) e GPU Mali-G57. Fra le altre caratteristiche troviamo batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 45W, fotocamera da 50 MP f/1.8 con sensore di profondità, selfie camera da 8 MP f/2.0 con Air Gestures, speaker stereo, dual SIM 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, GPS e USB-C 2.0.

Realme C63 è disponibile in Indonesia al prezzo di 1.999.000 IDR (113€) per la variante base da 6/128 GB, salendo a 2.299.000 IDR (130€) per quella da 8/128 GB.

