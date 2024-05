POCO M6 Plus 5G in arrivo: scovato un nuovo low budget Xiaomi

Il brand partner di Xiaomi si prepara al debutto di un nuovo modello della serie M (anche se per il momento manca ancora una data d’uscita). POCO M6 Pro 5G è stato avvistato per la prima volta in una certificazione: ecco che cosa sappiamo finora sul prossimo medio gamma della famiglia.

POCO M6 Plus 5G svelato: tutto quello che sappiamo finora sul prossimo budget phone di Xiaomi

Redmi Note 13R – Crediti: Redmi

Il nuovo smartphone targato POCO è comparso non solo in una certificazione (che riporta esplicitamente il nome commerciale), ma anche nel codice di HyperOS, l’attuale incarnazione del software proprietario di Xiaomi (l’ex MIUI). In questo secondo caso il telefono presenta la sigla N19 e il nome in codice Breeze, dettagli importanti che lasciano intravedere la possibilità di un rebrand. POCO M6 Plus 5G dovrebbe essere la versione Global di Redmi Note 13R cinese. Di conseguenza potremmo già avere chiare tutte le caratteristiche del dispositivo.

Redmi Note 13R – Crediti: GizmoChina

Volendo prendere per buona l’ipotesi rebrand, il prossimo POCO M6 Plus 5G dovrebbe avere dalla sua uno schermo da 6,79″ a 120 Hz, lo Snapdragon 4 Gen 2 di Qualcomm, una capiente batteria con ricarica da 33W e una fotocamera principale da 50 MP. Di seguito trovate la scheda tecnica del dispositivo, ovviamente basata su quella del modello cinese di Redmi. Per quanto riguarda i mercati in cui potrebbe arrivare il nuovo POCO non è dato di sapere se ci sarà anche l’Italia: ad esempi M6 Pro ha debuttato alle nostre latitudini mentre M6 5G resta tutt’ora un’esclusiva indiana.

POCO M6 Plus 5G – Scheda tecnica presunta

Dimensioni di 168.6 x 76.3 x 8.2 mm per 205 grammi

Certificazione IP53

Display LCD da 6,79″ Full HD+ (2.460 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz e fino a 550 nit di luminosità di picco

da (2.460 x 1.080 pixel) con refresh rate a e fino a 550 nit di luminosità di picco Lettore d’impronte laterale

Raffreddamento passivo

SoC Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 Advanced a 4 nm Samsung

a 4 nm Samsung CPU octa-core con 2 x 2,3 GHz A78 + 6 x 2 GHz A55

+ 6 x 2 GHz A55 GPU Adreno 613

6/8/12 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 128/256/512 GB di memoria UFS 2.2 espandibile via micro SD

di memoria UFS 2.2 espandibile via micro SD Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 33W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.3, GPS, USB Type-C, mini jack cuffie, sensore IR, speaker stereo

Fotocamera da 50 + 2 MP (f/1.8-2.4) con macro

(f/1.8-2.4) con macro Selfie camera da 8 MP (f/2.2)

(f/2.2) Sistema operativo Android 14 con HyperOS

