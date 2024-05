OnePlus 12 si tinge di bianco nella nuova versione Glacial White

L’attuale top di gamma di OnePlus sta per ricevere una nuova colorazione che attinge alla tradizione del brand: il debutto di una versione bianca di quasi ogni flagship è ormai una tradizione e l’ultimo arrivato non fa eccezione. OnePlus 12 Glacial White è in dirittura d’arrivo e teniamo le dita incrociate nella speranza di vederlo anche alle nostre latitudini!

OnePlus 12 Glacial White: il top di gamma cambia stile, ma non la sostanza

Crediti: OnePlus

Tramite i canali social ufficiali, l’azienda ha svelato l’esistenza di OnePlus 12 Glacial White: si tratta di una versione con una colorazione nuova di zecca, che va ad accompagnare le due già presenti (Silky Black e Flowy Emerald). Al momento il debutto è stato confermato solo per l’India e non sappiamo se arriverà anche da noi; in caso contrario potete fare affidamento sugli store di terze parti. In realtà la colorazione bianca è stata lanciata in Cina al debutto del flagship ed è già disponibile all’acquisto anche per noi: tuttavia si tratta della versione cinese di OnePlus 12, ma con Play Store e servizi Google installati (e la possibilità di richiedere la OxygenOS).

A spectrum of power, now in white. Introducing the OnePlus 12 Glacial White, a perfect balance between powerful features and a design inspired by the serenity of life.



Stay tuned to get yours! pic.twitter.com/brkMKJV1F5 — OnePlus India (@OnePlus_IN) May 30, 2024

In alternativa potete aspettare di sapere se la nuova colorazione Glacier White arriverà in Italia in via ufficiale. Per quanto riguarda le differenze rispetto a OnePlus 12 standard si tratta solo di un cambio di look per la scocca; le specifiche sono identiche quindi con il medesimo schermo AMOLED da 6,82″, lo Snapdragon 8 Gen 3, la ricarica wireless e la fotocamera con teleobiettivo a periscopio.

OnePlus 12 – Scheda tecnica

Dimensioni di 164,3 x 75,8 x 9,15 mm per un peso di 220 grammi

certificazione IP65

Display AMOLED (BOE) LTPO a 10 bit da 6,82″ 2K+ (3.216 x 1.440 pixel) con densità di 510 PPI, refresh rate a 120 Hz , luminosità fino a 4.500 nit, PWM Dimming 2.160 Hz e Gorilla Glass (?)

(BOE) LTPO a 10 bit da (3.216 x 1.440 pixel) con densità di 510 PPI, refresh rate a , luminosità fino a 4.500 nit, PWM Dimming 2.160 Hz e Gorilla Glass (?) Lettore d’impronte ottico nel display

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,3 GHz X4 + 2 x 3,2 GHz A720 + 2 x 3,0 GHz A720 + 3 x 2,3 GHz A520)

GPU Adreno 750

12/16/24 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di ROM UFS 4.0 non espandibile

di ROM UFS 4.0 non espandibile Batteria da 5.400 mAh con ricarica rapida da 100W e wireless da 50W (anche inversa 10W)

con ricarica rapida da e wireless da (anche inversa 10W) Supporto Dual SIM 5G SA+NSA, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou, USB Type-C 3.2, sensore IR

Tripla fotocamera da 50 + 48 + 64 MP f/1.6-2.2-2.6 con sensore Sony LYTIA LYT-808 e OIS, ultra-grandangolare IMX581 e teleobiettivo a periscopio 3x OV64B con OIS

f/1.6-2.2-2.6 con sensore Sony LYTIA LYT-808 e OIS, ultra-grandangolare IMX581 e teleobiettivo a periscopio 3x OV64B con OIS Selfie camera da 32 MP (f/2.45)

(f/2.45) Sistema operativo Android 14 con ColorOS 14 (China) / OxygenOS 14 (Global)

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le