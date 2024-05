Nothing Phone (2a) si aggiorna a Nothing OS 2.5.6: tutte le novità

Da quando è stato rilasciato, Nothing Phone (2a) ha ricevuto una certa dose di aggiornamenti software, come dimostra il rilascio dell’ultima Nothing OS 2.5.6. Per l’esattezza, questo è il settimo aggiornamento che riceve sin dal suo annuncio lo scorso marzo, perciò vediamo quali sono novità e miglioramenti apportati dall’azienda di Carl Pei.

Nothing Phone (2a) riceve l’aggiornamento alla Nothing OS 2.5.6, ecco cosa cambia

Ecco il changelog completo:

Nuove funzionalità Aggiunta la funzionalità “Nascondi barra di navigazione” per un’esperienza utente più immersiva. Puoi trovare questa funzionalità tramite “Impostazioni > Sistema > Gesti > Modalità di navigazione > Impostazioni di navigazione tramite gesti > Nascondi barra di navigazione”. La pressione prolungata di un widget ora visualizza più opzioni, rendendolo più coerente con altre operazioni della schermata iniziale. Aggiunta un’opzione per consentire o disabilitare le vibrazioni per altre chiamate e notifiche durante una chiamata.

Miglioramenti Aggiornate le patch di sicurezza di Google a maggio 2024. Ottimizzata la logica di rilevamento automatico HDR della fotocamera.

Correzioni di bug Risolti alcuni problemi di compatibilità con Android Auto. Risolto il problema per cui lo schermo non si accende automaticamente dopo aver utilizzato il pulsante di accensione per spegnerlo durante una chiamata in arrivo. Risolti alcuni problemi con il widget ChatGPT. Risolto il problema per cui il pannello delle notifiche si restringe quando si ricevono determinate notifiche. Ottimizzata la stabilità complessiva del sistema.



Come sempre, il team software di Nothing ha fatto presente che il roll-out dell’aggiornamento Nothing OS 2.5.6 per Phone (2a) sta avendo luogo in maniera scaglionata, pertanto potreste dover attendere prima di poter riceverlo sul vostro smartphone.

