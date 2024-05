Ninkear N15 Air: display Full HD e 16/512 GB ad un prezzo super conveniente!

I laptop sono diventati, nel corso degli anni, sempre più sottili e leggeri per consentire a lavoratori e studenti di avere il dispositivo sempre con sé, senza troppi ingombri. Spesso, però, la riduzione delle dimensione corrisponde ad un aumento del prezzo, ma non è questo il caso: Ninkear N15 Air, infatti, oggi costa davvero pochissimo grazie all’offerta lampo di Cafago.

Il laptop Ninkear N15 Air è super economico con questa offerta lampo: meno di 300€

Crediti: Ninkear

Ninkear N15 Air è un laptop dotato di display IPS da 15.6″ con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel), con un form factor estremamente sottile che facilita il trasporto e l’utilizzo anche in mobilità. Sotto lo scocca batte il cuore di un processore Intel N95 di 12esima generazione, affiancato da 16 GB di RAM DDR4 e 512 GB di spazio di archiviazione su memoria SSD.

Il laptop è alimentato da una batteria da 5.800 mAh, mentre per quanto riguarda la connettività abbiamo a disposizione Wi-Fi Dual Band, porta Gigabit Ethernet e Bluetooth. La tastiera è retro-illuminata per favorire la visibilità anche in condizioni di luce scarsa, mentre il trackpad è dotato di sensore per le impronte digitali utile a proteggere i documenti più importanti. Il sistema operativo è Windows 11, mentre il dispositivo viene raffreddato da un sistema a ventola con radiatore in rame.

Ninkear N15 Air è disponibile oggi al prezzo di 297.59€ grazie all’offerta lampo di Cafago che trovate qui sotto. La spedizione avviene direttamente dai magazzini europei del celebre store online e, in questo caso, è totalmente gratuita.

