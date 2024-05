Meizu Note 21 Pro certificato: nuova serie di smartphone in vista?

Il brand cinese ha fatto parlare tanto di sé ultimamente e ha anche fatto preoccupare i fan più affezionati. La compagnia ha annunciato la cancellazione delle sue serie di flagship e ha dichiarato che si sarebbe concentrata esclusivamente su soluzione AI (software). Il problema del celebre “ultimo smartphone” di Meizu ha smesso di essere un cruccio: a quanto pare continueremo a vedere smartphone dell’azienda e Meizu Note 21 e Note 21 Pro offrirebbero un’ulteriore “conferma”.

Meizu Note 21 e Note 21 Pro saranno i prossimi smartphone del brand cinese?

Crediti: GizmoChina

Dopo il lancio del top di gamma Meizu 21 c’è stato il fatidico annuncio di cui abbiamo parlato poco sopra; tuttavia a distanza di pochissimo ecco spuntare prima Meizu 21 Pro e poi il modello 21 Note, quest’ultimo come una sorta di versione Lite (dato che la dicitura Note non indica uno schermo più grande né la presenza di un pennino, come si potrebbe immaginare). Ebbene ecco spuntare altre due aggiunte, questa volta con il nome di Meizu Note 21 e Note 21 Pro: i due smartphone sono stati certificati di recente, sia con il nome commerciale che con le sigle M412H (Pro), M411H e M411L (standard). Questi numeri di modello erano già stati avvistati a metà maggio, ma ora conosciamo l’identità dei telefoni. E no, non c’è stata alcuna confusione dato che il recente Meizu 21 Note venne certificato in precedenza con la sigla M468Q.

Quindi i modelli Note 21 e Note 21 Pro (la dicitura viene prima del numero) dovrebbero essere due smartphone inediti, non ancora annunciati. Purtroppo al momento non ci sono dettagli sulle specifiche, né sul possibile design. Il nome Note potrebbe indicare una coppia di phablet (termine che riportiamo in vita dal passato), ma ovviamente si tratta solo di un’ipotesi.

