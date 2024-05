Lenovo lavora a Legion Go Lite: una versione più economica della sua console

Il Computex di quest’anno potrebbe vedere una grande varietà di nuove console da gaming e PC ibridi arrivare sul mercato: se ASUS ha già annunciato la sua ROG Ally X, Lenovo potrebbe invece mostrare per la prima volta una console più economica rispetto a quella attualmente disponibile. Lenovo Legion GO Lite, infatti, potrebbe essere il nome della seconda versione del PC ibrido dell’azienda cinese, con un occhio di riguardo per il prezzo.

Lenovo Legion Go Lite sta arrivando: presentazione al Computex?

Al momento non si conoscono i dettagli di Lenovo Legion Go Lite, se non il nome, ma è facile pensare che questa nuova console possa avere specifiche tecniche ritoccate verso il basso per proporre agli utenti una soluzione più economica. Non dovrebbe cambiare il chipset AMD, che rimarrebbe lo Z1 (da chiarire se standard o Extreme), ma nell’ipotesi di una riduzione di prezzo potremmo vedere anche uno schermo più piccolo e dei controller non più rimovibili dalla console.

La presentazione del nuovo modello potrebbe avvenire già nel corso dei prossimi giorni, quando a Taipei si apriranno le danze del Computex 2024. Secondo i rumor, infatti, l’annuncio sarebbe davvero imminente, anche se non ci sono ancora informazioni sull’eventuale commercializzazione della console.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le