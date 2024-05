Honor Pad 9 con 8/256 GB e chip Snapdragon a soli 250€: a questo prezzo è il tablet da avere

Il mondo dei tablet offre dispositivi adatti ad ogni esigenza, ma se cercate un modello che possa assicurarvi ore e ore di intrattenimento con un fantastico display da 12″, allora l’offerta di oggi è quella che fa proprio al caso vostro. Il celebre store TomTop, infatti, propone uno sconto del 63% su Honor Pad 9 che può essere vostro ad un prezzo davvero ottimo.

Honor Pad 9 in offerta: display da 12″ e super batteria da 8300 per ore e ore di intrattenimento

Crediti: Honor

Honor Pad 9 è un tablet con display IPS da 12.1″ con risoluzione 2.5K (2560 x 1600 pixel) e refresh rate da 120 Hz, in grado di mettere a disposizione un’esperienza visiva particolarmente fluida. Sotto la scocca batte il cuore di un chipset Snapdragon 6 Gen 1, con CPU octa-core configurata con quattro Cortex-A78 e altrettanti Cortex-A55, affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione .

Il tablet è dotato di connessione Wi-Fi Dual Band (2.4 GHz e 5.0 GHz) e Bluetooth 5.1, mentre è previsto anche il supporto per l’OTG tramite la porta USB-C. Il punto forte del dispositivo, però, è sicuramente la batteria da 8300 mAh che è in grado di garantire un’intera giornata di navigazione in internet e visione di contenuti multimediali.

Da non sottovalutare, inoltre, il comparto fotografico: il tablet infatti è dotato di una fotocamera frontale da 8 MP perfetta per le videochiamate e le call lavorative, ed una fotocamera posteriore da 13 MP utile ad immortalare i momenti più importanti anche quando siamo senza smartphone.

Honor Pad 9 è disponibile oggi al prezzo di 251.09€ grazie all’offerta lampo di TomTop che trovate qui sotto. La spedizione, in questo caso, avviene direttamente dai magazzini europei dello store online ed è completamente gratuita.

