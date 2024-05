Addio alla VPN di Google One: ecco il nuovo nome del servizio

Aggiornamento 31/05: la VPN di Google One si avvia verso la dismissione, ma il servizio rimarrà attivo sugli smartphone Pixel. Per questo motivo, l’azienda di Mountain View sta progettando un cambio di nome. Trovate tutti i dettagli direttamente all’interno dell’articolo.

Con una mail inviata a diversi abbonati, Google ha annunciato alcuni cambiamenti che riguarderanno l’abbonamento One e le funzionalità offerta da questa sottoscrizione. Nei giorni scorsi abbiamo visto come il Magic Editor diventasse gratuito per tutti da utilizzare anche al di fuori dell’abbonamento Google One, ma a quanto pare tutto ha un costo e questa nuova inclusione potrebbe essere costata la dismissione di una delle funzioni sempre apprezzate dagli amanti della privacy: la VPN inclusa nel pacchetto.

La VPN di Google One verrà dismessa entro la fine del 2024

Crediti: Google

Entro la fine dell’anno, si legge nella mail inviata da Google agli abbonati, il servizio di VPN inclusa in Google One non sarà più disponibile, ma rimarrà comunque attiva quella dedicata unicamente ai possessori di smartphone Pixel. Ai microfoni di 9to5Google, la compagnia ha motivato questa scelta dichiarando che “le persone semplicemente non utilizzano questa funzione” e che quindi è meglio concentrarsi su altri prodotti. Gli utenti scontenti e i commenti online, tuttavia, sembrano smentire questa versione fornita da Google.

La scomparsa della VPN, inoltre, sembra non influisca sul prezzo dell’abbonamento: al momento, infatti, non sono stati annunciati cambi di prezzo in seguito alla notizia della dismissione di questa funzionalità. Tra le altre novità in arrivo c’è anche la cancellazione delle spedizione gratuita per le stampe tramite Google Foto in Canada, Regno Unito, Stati Uniti ed Europa a partire dal prossimo 15 maggio.

Crediti: 9to5Google

Vista la dismissione della VPN dall’abbonamento One, mentre il servizio rimarrà comunque attivo sugli smartphone Pixel, Google sembra essere in procinto di cambiare il nome in “Pixel VPN by Google One“, come evidenziato anche dal Play Store (e poi prontamente rimosso). Il servizio verrà rimosso da Google One il prossimo 20 giugno, quindi è lecito aspettarsi un lancio della nuova app direttamente in quella data.

Utilizzavate la VPN di Google inclusa nell’abbonamento One? Fateci sapere nei commenti la vostra esperienza e come intendete (se intendete farlo) sostiuire il servizio offerto da Big G.

