La domotica è ancora più semplice da controllare con il widget di Google Home

Gli appassionati di domotica che utilizzano l’ecosistema Google Home per controllare la propria casa intelligente saranno felici di sapere che molto presto l’app ufficiale del servizio metterà a disposizione un metodo ancora più semplice ed immediato per controllare i propri dispositivi preferiti. In arrivo su Android, infatti, c’è un nuovo widget che permetterà di accendere e spegnere i vari elementi con un singolo tap.

Google Home: un nuovo widget per controllare i dispositivi preferiti

Crediti: Google

Con la versione Google Home 3.18 per Android, gli iscritti al Public Preview Program possono finalmente iniziare a testare il nuovo widget dell’app che porta sulla home screen i dispositivi preferiti all’interno dell’ecosistema della casa smart. Il widget è completamente personalizzabile nella forma e negli elementi, consentendo con un solo tap di regolare le impostazioni dei dispositivi più importanti.

In modo molto simile l’aggiornamento arriva oggi anche su Wear OS, con l’app che mostrerà in modo molto sintetico i dispositivi preferiti che potranno essere regolati in accensione, spegnimento ed intensità (nel caso delle lampadine o delle luci) in pochissimi passaggi.

Al momento non sappiamo quando questa novità sarà disponibile per tutti, ma è lecito aspettarsi un periodo prolungato di test come avvenuto per tutte le nuove funzionalità legate a Google Home.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le