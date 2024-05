Google Chrome limita i vecchi AdBlock: ecco quando saranno attive le nuove regole

Google ha annunciato la ripresa della transizione verso il Manifest V3 per le estensioni del popolare browser Chrome. Questa nuova versione è stata particolarmente criticata perché limita l’efficacia degli AdBlock introducendo nuove regole per le estensioni. Chi deciderà di non aggiornare la propria estensione e rimane su Manifest V2, verrà automaticamente estromesso dal Chrome Web Store e disattivate nel browser dal 2024.

uBlock Origin sarà tra le estensioni disabilitate con il Manifest V3 in vigore dal 2024

Crediti: Google

Una delle più importanti estensioni colpite da questo cambiamento sarà uBlock Origin, uno degli AdBlock più popolari sul web che blocca con efficacia quasi tutte le pubblicità invasive che oramai corrodono l’esperienza di navigazione sui siti. La estensioni V2 saranno disattivate entro giugno 2024 con l’arrivo di Google Chrome 127 nei canali Dev, Canary e Beta.

Contemporaneamente, le estensioni non aggiornate al Manifest V3 perderanno il badge “consigliato” all’interno del Chrome Web Store prima di essere definitivamente disabilitata nei mesi successivi. Questo potrebbe essere un duro colpo per tutte quelle estensioni che limitano la visualizzazione della pubblicità, ma anche un assist (non tanto) involontario agli altri browser: se il nuovo regolamento dovesse effettivamente entrare in vigore, vedremo sicuramente un’aumento dello share di Firefox, Opera ed Edge.

Aggiornamento 31/05: dal 3 giugno Google Chrome dice addio alle estensioni con Manifest v2

Crediti: Canva

Google ha annunciato che il rollout delle nuove limitazioni per le vecchie estensioni del browser Chrome avrà ufficialmente inizio dal 3 giugno. A partire da questa data, infatti, tutte le estensioni che utilizzano ancora Manifest v2 inizieranno a mostrare un avviso che informerà sull’imminente fine del supporto.

Alla presentazione di Manifest v3, Google è stata pesantemente criticata per le regole che impedivano agli AdBlock di essere effettivamente efficaci, ma nel corso dei mesi la compagnia ha corretto il tiro concedendo la possibilità di effettuare l’aggiornamento anche ad alcune di queste particolari estensioni. A rimanere fuori dai giochi saranno gli AdBlock che non potranno (o non vorranno effettuare l’upgrade).

Per fortuna, già l’85% delle estensioni di Google Chrome utilizza il Manifest v3, e tra queste sono incluse anche AdBlock, AdBlock Plus, Adguard e uBlock Origin, tra i più famosi adblocker in circolazione.

