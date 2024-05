Il monopattino elettrico JOYOR A5 sfiora il 60% di sconto e scende a meno di 240€

Spostamenti green in città con un tocco smart: eviti il traffico, risparmi, fai bene all’ambiente, tutto provando un veicolo nuovo (ovviamente nel caso tu sia un neofita). JOYOR A5 è un monopattino elettrico pensato per affrontare la giungla urbana, ora in offerta con codice sconto ad un prezzo super: non farti scappare l’occasione di passare alla mobilità green, con il massimo risparmio!

Codice sconto JOYOR A5: il monopattino elettrico economico, perfetto per i tuoi spostamenti in città

Crediti: JOYOR

Dotato di pneumatici da 8″ con struttura a nido d’ape ed un motore brushless da 350W, JOYOR A5 è un monopattino elettrico progettato per i tuoi spostamenti in città. Realizzato in lega di magnesio, presenta un corpo leggero e pieghevole, perfetto per essere trasportato comodamente e senza ingombro. Il veicolo è dotato di un freno elettronico anteriore ed uno fisico posteriore; inoltre, per una guida stabile, comoda e sicura, non manca un ammortizzatore anteriore. Tra le altre caratteristiche abbiamo i controlli tramite app per smartphone (si tratta di un dispositivo smart), una striscia LED RGB laterale, una luce anteriore ed una di posizione. La batteria è una doppia unità da 36V 7.8 + 5.2 Ah, per un’autonomia di circa 35 km.

Crediti: JOYOR

Il monopattino elettrico JOYOR A5 è in promozione su Geekbuying con un doppio risparmio: il prezzo scende grazie all’offerta lampo e c’è un ulteriore ribasso con codice sconto. In questo modo il prezzo finale scende a 239€, con un ribasso complessivo che sfiora il 60%; davvero niente male ed è anche presente la spedizione gratis direttamente dai magazzini europei dello store. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock. N.B. – quando acquisti una bici o un monopattino elettrico assicurati che il veicolo sia in linea con le norme del Codice vigente. Scopri le ultime novità del Codice della Strada.

