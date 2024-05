ChatGPT: i GPT personalizzati sono finalmente disponibili gratis per tutti

Nelle scorse settimane OpenAI ha presentato al mondo il nuovo GPT-4o, un potente LLM che potenzia le capacità di ChatGPT con funzionalità sempre più importanti. Il rollout di questa nuova versione è finalmente completo e a partire da oggi tutti gli utenti gratis (ovvero privi di abbonamento Plus) possono sfruttare il nuovo modello e le funzionalità aggiuntive come i GPT personalizzati, l’analisi, la visione e la memoria.

ChatGPT gratis è sempre più potente grazie a GPT-4o: adesso disponibile per tutti

Crediti: OpenAI

Con l’arrivo di GPT-4o, OpenAI ha deciso di aprire a tutti gli utenti di ChatGPT lo store dei GPT personalizzati: in questo modo anche chi non ha sottoscritto un abbonamento Plus può liberamente usufruire degli agenti e delle personalità AI create ad-hoc per svolgere determinati compiti, come per esempio programmare codice, aiutare con gli allenamenti oppure organizzare viaggi.

GPT-4o, inoltre, mette a disposizione degli utenti gratuiti la possibilità di sfruttare le funzionalità come la visione, che consente di analizzare qualsiasi file venga inviato a ChatGPT, creando contemporaneamente un’analisi dei dati, grafici e riassunti delle informazioni contenute nei documenti. Questa versione, tuttavia, limita la quantità di messaggi che è possibile scambiare con il bot, quindi una volta raggiunto il limite la conversazioni si sposterà verso GPT-3.5.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le