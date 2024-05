Apple vuole portare TV+ anche su Android: iniziata la ricerca di sviluppatori

Nel corso degli anni Apple ci ha abituato a vedere i suoi servizi unicamente sui dispositivi appartenenti al proprio ecosistema, tagliando quasi sempre fuori la concorrenza. Stando alle ultime indiscrezioni, però, dopo Apple Music potrebbe arrivare su Android anche TV+, in una rara apertura alle altre piattaforme da parte dell’azienda di Cupertino.

In una rara mossa verso la concorrenza, Apple progetta l’app TV+ per Android

Crediti: Apple

Mark Gurman, celebre giornalista di Bloomberg, ha pubblicato in questi giorni un nuovo report dove suggerisce che Apple sia in procinto di assumere nuovi ingegneri e sviluppatori per creare una nuova app Android, questa volta dedicata al servizio di streaming multimediale Apple TV+. Questa mossa potrebbe suggerire la volontà della compagnia di espandere il mercato dei propri servizi, includendo anche le piattaforme rivali.

Proposto come un’alternativa a Netflix e Disney+, Apple TV+ è stato lanciato nel 2019 e la compagnia ha affrontato grandi spese per arricchire la piattaforma di nuovi contenuti originali. Nonostante un successo agli Oscar 2022, il servizio di streaming sembra non aver mai realmente spiccato il volo ed Apple non ha mai comunicato quanti abbonati ci siano effettivamente.

