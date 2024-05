Siri sarà molto più potente con iOS 18, ma le funzioni avanzate non arriveranno subito

Con l’avvicinarsi della WWDC 24 in cui Apple presenterà finalmente il nuovo iOS 18 e le sue funzionalità legate all’intelligenza artificiale, continuano ad emergere in rete nuove informazioni e indiscrezioni su quello che potrebbe essere l’impiego dell’AI per l’assistente vocale Siri. Gli ultimi rumor, infatti, suggeriscono che la nuova versione del sistema operativo mobile per iPhone regalerà agli utenti una versione sicuramente più potente, ma che verrà completata solo tra diversi mesi.

Interazione con le app e risposte migliorate, ma il nuovo Siri sarà completo solo nel 2025

Nelle ultime ore da diverse fonti sono arrivate nuove informazioni su quelle che saranno le nuove capacità di Siri che verranno presentate all’annuale kermesse di Apple dedicata agli sviluppatori. In particolare, l’assistente vocale approdato su iPhone nel lontano 2011, grazie all’intelligenza artificiale offrirà delle risposte migliorate, con una voce più naturale e con la possibilità di accedere a più informazioni.

Con iOS 18, infatti, Siri potrebbe mettere a disposizione degli utenti una serie di funzionalità che andrebbero a migliorare le interazioni, offrendo maggiori informazioni e possibilità d’utilizzo interagendo direttamente con le altre app. Non tutte le nuove funzionalità, tuttavia, saranno disponibili fin da subito: secondo Mark Gurman bisognerà attendere il primo grande aggiornamento di iOS 18 (entro la fine del 2025) per vedere la nuova versione di Siri nella sua massima espressione.

L’attesa, tuttavia, è quasi terminata: il prossimo 10 giugno, nel keynote di apertura della WWDC 2024, potremo finalmente assistere alla presentazione ufficiale di iOS 18, che metterà finalmente fine alle indiscrezioni in favore di informazioni certe e dettagliate.

