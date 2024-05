Android 15 Beta: tutti gli smartphone su cui lo si può provare

In occasione del Google I/O 2024, il programma Android 15 Beta prosegue in vista del rilascio stabile che avverrà nei prossimi mesi, ed è già possibile provarlo su alcuni smartphone in commercio. Come ogni major update Android, anche il prossimo avrà una corsia preferenziale sui Pixel, ma anche altri produttori stanno iniziando ad accelerare le tempistiche. Lo si nota dal fatto che il programma di beta testing è disponibile anche sui modelli di altri brand.

Google porta avanti lo sviluppo di Android 15 Beta: ecco su quali modelli è testabile

Gli smartphone che sono ufficialmente stati annunciati far parte del programma Android 15 Beta sono i “soliti sospetti”, come nel caso di OnePlus 12 e del pieghevole Open, assieme a Realme 12 Pro+, vivo X100 e iQOO 12. Anche con gli scorsi major update Android, i brand dell’ex-coloss BBK hanno colto la palla al balzo per portarlo ai rispetti early adopter. A questi si aggiunge Nothing Phone (2a), che inspiegabilmente si accoda al posto del top di gamma Phone (3), con l’elenco che comprende anche Honor Magic 6 Pro, V2 e Tecno Camon 30 Pro 5G.

Come installare Android 15 Beta

Nothing Phone (2a)

Per poter installare Android 15 Beta sul tuo Nothing Phone (2a) è necessario che sia installata l’ultima Nothing OS 2.5.5a. A questo punto, scarica la ROM e copia il file in una cartella chiamata “ota” nella memoria dello smartphone (se assente, createla). Nell’app Telefono, digita *#*#682#*#*, seleziona il file in questione e clicca su “Directly apply OTA from selection” per avviare l’installazione. Qualora riscontraste problemi o bug e voleste tornare ad Android 14, seguite la stessa procedura ma utilizzando il file della ROM rollback.

OnePlus 12 / Open

Se invece voleste installare Android 15 Beta sul vostro smartphone OnePlus, scaricate la ROM interessata (OnePlus 12 / OnePlus Open) e copiate il file nella memoria interna del telefono. Andate in Settings>About device>Version e cliccate ripetutamente sul numero della build per abilitare le Opzioni Sviluppatore. A questo punto, andate in Settings>About device>Up to date, cliccate in alto a destra, selezionate “Local install“, cliccate sulla ROM scaricata ed avviate l’installazione. Per tornare ad Android 14, seguite la stessa procedura ma con la ROM rollback (OnePlus 12 / OnePlus Open).

